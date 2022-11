Gareth Bale è ancora decisivo: il suo Los Angeles vince la Mls (ai rigori)

Gareth Bale

I Los Angeles FC (di Giorgio Chiellini, Gareth Bale e dell’ex Barcellona e Fiorentina Tello) hanno vinto, ai calci di rigore, la finale della Major League Soccer (il campionato di calcio degli Stati Uniti d’America). Si sono affrontate, per la conquista del titolo a stelle e strisce, le due squadre vincitrici della Eastern Conference e della Western Conference (che poi sono state anche le due squadre che avevano precedentemente vinto le rispettive regular season…), ossia il– che, dopo essere arrivato primo nella Eastern Conference ( la stessa in cui militava il Toronto FC di Insigne, Bernardeschi e Criscito, arrivato penultimo ), ha vinto la propria Conference superando il Cincinnati in semifinale e il New York City (la franchigia statunitense di proprietà del City Group e nelle cui fila militava l’ex atalantino Maxi Moralez) in finale – e, appunto, i(vincitori della Western Conference, avendo superato i “cugini” del Los Angeles Galaxy e l’Austin rispettivamente in semifinale e finale di Conference).

Una finale molto equilibrata e avvincente con i neocampioni che si sono portati in vantaggio al 27esimo del primo tempo ma sono stati raggiunti sull’1-1 al 15esimo della ripresa; nel finale di gara i losangelini passano nuovamente in vantaggio ma l’illusione dura appena due minuti e il Philadelphia riagguanta il pari. Si va dunque ai supplementari, dove accade di tutto; all’inizio del secondo tempo aggiuntivo i Los Angeles FC restano in 10 per l’espulsione del portiere ed entra in campo il secondo (che risulterà poi decisivo ai successivi rigori). Nell’enorme recupero decretato dall’arbitro il Philadelphia Union si porta in vantaggio al 124esimo ma quando il titolo sembra ormai a un passo i Los Angeles raggiungono clamorosamente il 3-3 con un colpo di testa di Bale (subentrato dalla panchina nei tempi supplementari, mentre l’italiano Chiellini è rimasto in panca per tutto la durata dell’incontro…) al 128 esimo, allungando ulteriormente la gara ai calci di rigore.