Allegri: «La classifica la guarderemo a fine febbraio»

A Dazn dopo la vittoria a Verona: «Alex Sandro merita un premio per il fallo da espulsione. La squadra sta crescendo, è migliorata la condizione fisica»

A Dazn Massimiliano Allegri dopo la vittoria della Juventus a Verona per 1-0 con gol di Moise Kean. Quinta vittoria consecutiva, con la Juventus che sale a 28 punti, al momento è terza in classifica.

«Va dato un premio ad Alex Sandro per il fallo (da espulsione su Lasagna). È come se avesse fatto un gol.

Lo scorso anno qui a Verona una delle peggiori partite della sua seconda gestione alla Juventus. Quinta vittoria consecutiva senza gol subiti.

«La squadra sta crescendo, è migliorata la condizione fisica, era importante arrivare a domenica nelle migliori condizioni di classifica, domenica abbiamo un ultimo ostacolo e poi quando riprenderemo cercheremo di avere tutti i giocatori a disposizione.

Classifica di nuovo piacevole ma conoscendoti non la guarderai fino a marzo. La squadra che avevi in testa questa etate non hai mai potuto schierarla.

«I rientri serviranno a dare recupero a chi ha giocato tutto questo periodo, come Cuadrado che ha un po’ di fastidio sul ginocchio ma comunque si è messo a disposizione. Abbiamo un ultimo sforzo da fare domenica. La classifica andrà guardata a fine febbraio.

Cuadrado stasera è stato molto attento in fase difensiva.

Allegri: «Stasera ha fatto una bella partita dal punto di vista difensivo, non avevamo cambi da quelle parte. I complimenti vanno fatti a tutta la squadra, dobbiamo recuperare energie. Locatelli ha tirato finché ha potuto, ha un problema all’adduttore.



Gli riferiscono della frase di Mandzukic sull’importanza di lavorare per la squadra.

Allegri: «È normale che ognuno di noi ha obiettivi personali, ma va sempre messo prima l’obiettivo della squadra. Mandzukic era un calciatore straordinario, si faceva voler bene da tutti, ed è rimasto nel cuore dei tifosi. Era un buon esempio

«Vlahovic difficilmente sarà a disposizione con la Lazio».

Qui Marelli sul rigore negato al Verona.