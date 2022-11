Albania – Italia: Tonali esce in barella dopo lo scontro (Video)

Il giocatore del Milan è rimasto cosciente dall’uscita dal campo, è stato portato in ospedale per accertamenti.

Sandro Tonali esce in barella dopo lo scontro areo con il numero 7 albanese Bare in Albania – Italia. Il centrocampista del Milan ha sbattuto forte la testa a terra dopo il contrasto. L’azzurro è ricaduto malamente su una spalla picchiando anche violentemente la testa a terra. Il centrocampista del Milan è stato portato via in barella, visibilmente scosso dall’impatto con il terreno. Brutte sensazioni per Tonali, nonostante all’uscita fosse ancora cosciente.

Il giocatore è subito risultato cosciente negli spogliatoi, e ha poi lasciato le stanze dello stadio di Tirana con le proprie gambe. È stato comunque portato in ospedale per gli accertamenti del caso, dove non sono state riscontrate complicazioni ma solo una grande botta.

Spalle, gamba o testa non me ne frega ma proprio Tonali santo dio pic.twitter.com/8MCSqq5lZA — Clea Strange🔮 (@surisworld) November 16, 2022

In bocca al lupo a Sandro #Tonali, ti aspettiamo presto in campo #AlbaniaItalia pic.twitter.com/I3Ph7L4paO — Sportface (@sportface2016) November 16, 2022

Buone notizie sulle condizioni di Sandro Tonali, uscito prima dell’intervallo della sfida tra Italia e Albania. Gli esami ai quali si è sottoposto hanno dato esito negativo, il centrocampista sta bene, e adesso ripartirà con il resto della squadra per rientrare in Italia. A riportarlo è Sky Sport.