Meret titolare in Albania-Italia

Che Alex Meret fosse l’ennesimo capro espiatorio di quella parte della tifoseria del Napoli in preda ad un disturbo evidente della personalità era, in tutta franchezza, un fatto abbastanza chiaro anche prima della partita di stasera ad Anfield Road. Prima del buon friulano, d’altronde, a Napoli negli ultimi anni sono passati diversi calciatori e allenatori oggettivamente validi eppure invisi al palato degli autoproclamatisi tifosi più caldi del mondo. Da Benitez a Milik passando per lo stesso Higuaìn (che per togliersi di dosso la nominata ha dovuto fare 36 gol in 35 partite di campionato) e per un certo Carlo Ancelotti, l’elenco potrebbe essere davvero lungo.

Veniamo al dunque: sui social, nei gruppi, negli sfogatoi dei nostri tempi – complice un’analisi facilona di Di Canio nel salottino di Sky – è cominciato il solito (allucinante) tiro al bersaglio verso Meret. Il portiere del Napoli è sostanzialmente accusato di avere delle responsabilità su entrambi i gol-contentino concessi al Liverpool nel finale di partita, in realtà abbastanza simili. Ovviamente l’episodio più contestato è quello del primo gol, visto che il secondo è stato segnato praticamente a tempo scaduto.