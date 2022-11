Abraham: «Non riuscivo a dormire per le mie prestazioni»

«So di non essermi espresso ai miei livelli, è stato difficile per me. Amo i tifosi della Roma, mi hanno sempre incoraggiato»

Tammy Abraham ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali della Roma. Ha rivelato che in questo periodo ha avuto seri problemi a dormire. L’attaccante è tornato al gol con il Sassuolo (1-1) dopo undici giornate. L’ultima rete in Serie A l’aveva segnata contro l’Empoli alla sesta giornata, con l’ultima sale a quota 3 in campionato. Abraham, fresco escluso dai convocati dell’Inghilterra, si è concentrato solamente sul suo momento coi giallorossi, dichiarando:

«Prima di parlare della partita, vorrei dire qualcosa alla squadra, al mister e ai tifosi, alla gente di Roma. So di non essermi espresso ai miei livelli, è stato difficile per me, alla fine sono una persona. Ci sono periodi buoni e periodi brutti. Venivo da un periodo con poca fiducia e pochi gol. Avevo difficoltà a dormire per il modo in cui stavo giocando. Tutti sanno quello che posso fare e dare alla squadra, oggi volevo mostrare a tutti, soprattutto dopo il derby perso. Si poteva vedere, quando sono entrato, la rabbia dentro di me. Tornerò e lo dimostrerò. È bello segnare, aiutare la squadra, soprattutto dopo non aver segnato per tanto tempo in Serie A. Volevamo vincere e sarei stato più contento se avessimo vinto. Ma questo è il calcio, ora dobbiamo dare una riposta nella prossima gara. Abbiamo bisogno dei tre punti e faremo il possibile.

Dopo ci sarà la pausa e dobbiamo tornare nel miglior modo possibile, anche io devo tornare più forte della scorsa stagione. L’ho detto in tante interviste, amo i tifosi della Roma, anche nei momenti difficili mi hanno sempre supportato e incoraggiato. I giornali possono dire ciò che vogliono. Tutti sanno quello che posso fare. Ringrazio i tifosi ed è tempo di ripagarli come la scorsa stagione».

Il sonno lo hanno perso anche Mourinho e i tifosi romanisti che non si aspettavano un involuzione da parte di Abraham e di tutta la squadra. Con la sconfitta nel derby e il pareggio con il Sassuolo sono stati risucchiati nel gruppo composto da Milan, Inter, Lazio, Atalanta e Juventus. Tutti in lotta per un posto nella prossima Champions League.