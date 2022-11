Mourinho: «Dybala? Il bello mercatino che ha fatto la Roma non sta giocando» (VIDEO)

Il tecnico della Roma: «Non conosco i suoi rapporti col ct dell’Argentina. Non so se deve giocare domenica per andare al Mondiale o se non deve giocare»

Mourinho e Dybala. Il portoghese grande protagonista della due giorni, con la conferenza alla vigilia di Sassuolo-Roma finita 1-1 e poi stasera con le dichiarazioni al termine del match in cui ha accusato un calciatore sceso in campo stasera di comportamento non professionale.

Dybala per domenica?

Mourinho: «Non lo so. Difficile da dire, non conosco i suoi rapporti con la Afa (federazione argentina), con il suo allenatore Scaloni, non so se deve giocare domenica per andare al Mondiale, non so se non deve giocare a va al Mondiale con più sicurezza, non lo so. L’unica cosa ovvia è che i giocatori che vanno al Mondiale nella ultima settimana, soprattutto nell’ultima partita, la testa è più di là che di qua. Certo che abbiamo bisogno di Paulo, se posso scegliere mi piacerebbe avere Dybala contro il Torino».

🇮🇹 AS Roma

🗨️ Mourinho rappelle l’importance de Dybala pic.twitter.com/Yo4WaeHlEj — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 9, 2022

Ieri in conferenza stampa aveva detto:

«Questo significa che bello mercatino che noi abbiamo fatto, con tanto sforzo, con tanta dedica (dedizione, ndr), con tanto sacrificio, tanto bel lavoro da parte del direttore, della società, questo mercato non sta giocando. Devo piangere io anche un pochino. Il nostro uomo fondamentale, Dybala non gioca non so da quante partite. Tutte queste partite importanti non ne ha giocata una. Ha giocato contro l’Inter, ha fatto gol e abbiamo vinto. Ha giocato contro la Juve, ha fatto l’assist e abbiamo pareggiato. Non gioca queste tre partite in casa e siamo in difficoltà».