Zazzaroni: “vietiamo i telefonini ai calciatori negli spogliatoi”

Vietiamo i telefonini ai calciatori negli spogliatoi. Ivan Zazzaroni in prima pagina sul Corsport affronta un tema insolito per il giornalismo sportivo italiano quasi tutto incentrato sul terreno o sul calciomercato. I calciatori e l’uso dei telefonini. In una intervista di anni fa, Massimiliano Allegri distrusse la sacralità dello spogliatoio. «Stanno tutti con le cuffie», disse.

Zazzaroni sul Corsport scrive:

«Ma cosa fanno i calciatori – non tutti, troppi – a fine partita, una volta rientrati nello spogliatoio? La doccia? Con calma. Si preparano ad ascoltare il discorso dell’allenatore? Dipende. (…) Accendono lo smartphone, controllano i commenti sui loro profili Instagram e sempre più spesso postano qualcosa a uso e consumo di follower, siti e giornali. Reagiscono, polemizzano, si irritano. Comunicano».

E aggiunge:

«Molti allenatori si lamentano di questa nuova e intollerabile distrazione. Aggiungendo di non poter fare nulla per evitarla: manca una regola comune. L’Nba, ad esempio, ha deciso per tutti vietando ai tesserati di frequentare la rete nelle ore immediatamente alla partita e ancor prima di aver parlato con la stampa. Ma noi non siamo negli Stati Uniti: noi siamo italians».

Nel 2018, il Corsera scriveva:

Vietati a tavola. Banditi in pullman. Vade retro nelle riunioni tecniche, quando il coach spiega come battere gli avversari ed esige attenzione assoluta. Ma ormai non basta più. «Nell’intervallo dei match contro Polonia e Ungheria mi hanno riferito che alcuni giocatori hanno usato il cellulare nello spogliatoio — è il grido d’allarme di Meo Sacchetti, c.t. della Nazionale di basket italiana —. Non so se essere più arrabbiato o deluso…».