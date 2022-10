Ovviamente, Valverde è stato riabilitato. Fu esonerato per l’abiura del 4-3-3 mentre era in testa alla Liga. Xavi: «Qui fece un ottimo lavoro, senza clamori e col suo stile impeccabile»

Ernesto Valverde torna per la prima volta al Camp Nou da avversario. Fu licenziato dal Barcellona nel gennaio del 2020. In blaugrana per due anni e mezzo, ha vinto due campionati, una Coppa del Re e una Supercoppa. Il suo Barça ha perso solo 16 volte in 145 partite. Ora allena l’Athletic di Bilbao, sesto in classifica. Sta facendo indubbiamente un ottimo lavoro. Di lui ha parlato l’attuale tecnico del Barcellona Xavi in conferenza stampa. E l’ha definito un «pedazo» di allenatore.

«Apprezziamo molto Valverde. Credo che abbia fatto un ottimo lavoro al Barça. E l’ha fatto col suo stile: senza clamori, con la sua educazione. La sua immagine è impeccabile, ho profonda stima di lui. Ora è un avversario. Il suo Athletic è molto difficile da affrontare, è una squadra intensa, che fa una pressione alta ed aggressiva. Valverde checché se ne dica è un allenatore più offensivo di Marcelino, ha costruito un team che tatticamente funziona alla grande».

Non è un caso che oggi Valverde sia stato rivalutato. Già diversi mesi fa ricordammo che fu esonerato dal Barcellona nel gennaio del 2020 quando i catalani erano in testa alla Liga. El Paìs dedicò un lungo approfondimento al fatto che fu accusato di «eresia» per aver abiurato il 4-3-3. Non seguiva il dogma del calcio catalano, in realtà aveva capito che quella squadra non avrebbe potuto più reggere quella modalità di gioco. Senza di lui, il Barcellona è naufragato. Incassò anche otto gol dal Bayern Monaco in Champions. Una volta disse: i miei litigi con Messi? Meglio che la gente non sappia.