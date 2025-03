Il Milan riflette sul futuro di Conceiçao: l’esonero non è da escludere (Sportmediaset)

Al momento non c’è un nome pronto a succedere all’ex Porto. La partita contro il Lecce di Giampaolo ha il sapore di un’ennesima ultima spiaggia

Sportmediaset anticipa una notizia che era nell’aria ma a cui, inspiegabilmente, ancora nessuno aveva dato voce. Il Milan riflette sul futuro di Conceiçao. Evidente che il suo lavoro non attecchito e, anzi, sta già facendo peggio di Fonseca (1,4o punti di media contro 1,59).

La partita contro il Lecce ha il sapore di un’ennesima ultima spiaggia per il Milan

Scrive Sportmediaset:

“In casa Milan sono ore di riflessione sul futuro di Sergio Conceiçao. Il terzo ko di fila non poteva non lasciare strascichi in un ambiente depresso e con una squadra apparsa palesemente scoraggiata. Il tecnico portoghese ha escluso l’ipotesi delle dimissioni e i dirigenti stanno cercando di capire il da farsi quando mancano 11 partite alla fine del campionato. Senza dimenticare la semifinale contro l’Inter da giocare in Coppa Italia.

Da una parte la possibilità di proseguire con Conceiçao prima di fare una vera e propria rivoluzione a giugno, dall’altra la possibilità di optare per un terzo tecnico allo scopo di far reagire la squadra. E tentare una difficile rimonta in campionato dove la classifica si è fatta a dir poco drammatica: nono posto e sei punti di distacco dalla sesta posizione che vorrebbe dire (almeno) Conference League. A Casa Milan sono davanti a un bivio: l’esonero di Conceiçao non è da escludere, ma al momento non c’è un nome pronto a succedere all’ex Porto.

Nelle prossime ore, anzi giorni, si capirà meglio, con la sfida al Lecce di sabato che ha il sapore di un’ennesima ultima spiaggia per evitare un vero e proprio tracollo. Il destino metterà davanti al Milan proprio Marco Giampaolo, l’ultimo tecnico prima dell’era targata Stefano Pioli, quella che ha condotto i meneghini al 19esimo scudetto“.

