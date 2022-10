Se arriverà un’offerta congrua, l’allenatore lascerà andare il portoghese. Per ora sta ancora studiando la squadra, ha bloccato i rinnovi

Cristiano Ronaldo sta cercando una via di uscita per lasciare il Manchester United a gennaio. L’allenatore, Erik ten Hag, non si opporrà se arriverà un’offerta adeguata per il portoghese. Lo scrive il Telegraph.

Anche in occasione dell’ultima partita di campionato, contro il City, Ronaldo è finito in panchina. Il tecnico dello United ha spiegato di non averlo schierato in campo per “non mancare di rispetto a lui e alla sua carriera“. Il portoghese è apparso decisamente frustrato mentre guardava da bordo campo il crollo dello United sotto i colpi del gruppo di Guardiola. Ovvio che speri di riuscire, a gennaio, nell’intento che aveva anche in estate: lasciare il club. Stavolta, però, non incontrerebbe l’opposizione del suo allenatore.

“Ten Hag ha rifiutato ogni volta che è stato sollevato l’argomento Ronaldo, ma si ritiene che il manager dello United sia aperto a lasciare andar via il 37enne nella finestra di mercato invernale se verrà presentata un’offerta accettabile”.

In estate Mendes ha proposto Ronaldo un po’ ovunque. L’unica proposta concreta gli è arrivata dal club saudita Al Hilal.

“L’ex giocatore del Real Madrid è rimasto altamente professionale nonostante la sua infelicità per la situazione. Ma ora spera che le sue prospettive di più tempo di gioco migliorino tra oggi e le finali della Coppa del Mondo il prossimo mese e che una buona esibizione in Qatar aumenti le sue prospettive per un’uscita dal club, supponendo che non ci siano cambiamenti nella sua situazione all’Old Trafford”.

L’unica volta che Ronaldo è partito titolare, in questa stagione, è stata contro il Brentford, quando lo United perse 4-0. Da allora ha giocato solo 80 minuti in Premier.

Ronaldo è uno degli otto giocatori in scadenza di contratto la prossima estate, ma che hanno delle opzioni per estendere fino al 2024. Tra questi ci sono anche David De Gea, Marcus Rashford, Luke Shaw, Fred e Diogo Dalot.

“Ten Hag ha detto ai dirigenti dello United di non stipulare nuovi contratti finché non avrà stabilito chi li garantisce. L’olandese vuole saperne di più sulla sua squadra nelle prossime sei settimane fino a quando la stagione si fermerà per la Coppa del Mondo prima di iniziare a prendere decisioni sul futuro dei giocatori”.

Una fonte interna al club riferisce che l’allenatore

“È ancora nella fase ‘vediamo come sono i giocatori, vediamo cosa fanno, come si adattano, come gestiscono la pressione, come gestiscono il non essere schierati in campo, come affrontano le diverse sfide. Li sta ancora capendo e nel corso del prossimo mese o giù di lì inizierà a ottenere chiarezza nella sua testa”.

Sotto la gestione dell’ex vicepresidente esecutivo, Ed Woodward, lo United spesso veniva accusato di accumulare giocatori e di esercitare automaticamente opzioni contrattuali o di assegnare nuove offerte a lungo termine che non erano sempre meritate. Ten Hag, scrive il Telegraph.