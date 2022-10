Sul Guardian la rabbia e il rimorso di Sarri per il pasticcio Milinkovic-Savic

Ne scrive Nicky Bandini. “Sarri era stato combattuto tutta la settimana su cosa fare con Sergej”. Lo ha tenuto in panchina, poi ha cambiato idea e non è andata bene

La Lazio e il caso Milinkovic-Savic arrivano sul Guardian. Ne scrive Nicky Bandini, che racconta la furia di Maurizio Sarri dopo il giallo di Manganiello al suo giocatore, che ne decreta la squalifica in vista del derby. Ma anche il rimpianto di averlo mandato in campo quando invece, inizialmente, almeno, aveva deciso di lasciarlo in panchina, per preservarlo.

“Maurizio Sarri aveva lottato tutta la settimana con la questione se far partire titolare Sergej Milinkovic-Savic contro la Salernitana”.

“Giocare senza Milinkovic-Savic sarebbe stato un grosso rischio. Immobile era ancora fuori con un infortunio al bicipite femorale. La Lazio avrebbe potuto permettersi di affrontare una Salernitana competitiva senza due dei suoi giocatori più importanti? Sarri ha deciso di farlo”.

L’allenatore aveva deciso di far riposare il suo giocatore. E fino alla metà del primo tempo, la sua scommessa sembrava stesse dando buoni frutti. Ma poi tutto è cambiato, con la Salernitana che ha cominciato a creare non pochi problemi. E’ arrivato il gol dell’Ex, Candreva.

“Questo è stato il primo gol in campionato che la Lazio ha subito in più di 600 minuti e non l’ha presa bene. Sarri ha convocato Milinkovic-Savic dalla panchina per sistemare le cose. Eppure il serbo non è riuscito a fermare un ex giocatore della Roma, Federico Fazio, dal segnare sul palo posteriore pochi minuti dopo che la Lazio non è riuscita a cancellare un cross. Ma il peggio doveva ancora venire”.

Il peggio è stato il cartellino giallo mostrato dall’arbitro Manganiello a Milinkovic-Savic e dunque la sua esclusione dal derby romano.

“L’arbitro, Gianluca Manganiello, non ha esitato a mostrare un cartellino giallo a Milinkovic-Savic. I giocatori della Lazio, consapevoli delle conseguenze per il derby della prossima settimana, sono andati subito in pezzi. Tra le furiose proteste hanno permesso alla Salernitana di segnare di nuovo.

Al termine della partita, scrive la Bandini, “Sarri è stato un misto di rabbia e rimorso”. Rabbia per il giallo, rimorso per aver mandato in campo Milinkovic-Savic.

Il Guardian ricorda i rapporti che ci sono tra Lazio e Salernitana. I due club, fino allo scorso anno, appartenevano entrambi a Lotito.

“Non c’è da stupirsi che il giornale locale La Città abbia pubblicato un titolo in prima pagina lunedì che celebra la “vendetta” sul loro ex proprietario”.