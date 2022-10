Lotito a colloquio con Trentalange: si parla del giallo a Milinkovic-Savic? (VIDEO)

Lotito a colloquio con Trentalange: si parla del giallo a Milinkovic-Savic?

L’ammonizione di Milinkovic Savic, nella partita di ieri tra Lazio e Salernitana, ha fatto infuriare l’allenatore biancoceleste, Maurizio Sarri. Milinkovic Savic salterà il derby. Sarri lo aveva tenuto in panchina per preservarlo, l’errore dell’arbitro Manganiello glielo ha sottratto per una partita importantissima dalle parti di Roma.

«La partita è cambiata per l’1-1, non nella fase iniziale del secondo tempo, l’arbitraggio non ha contribuito a tenere serena la partita, ma bisogna avere la forza di andare oltre a tutto questo. Non era neanche fallo, non è che sia generosa. La palla l’ha giocata Milinkovic, è l’altro che è entrato in ritardo, sono cinquant’anni che sto a giro, una roba del genere non l’aveva mai vista, mai visto ammonire uno che gioca con la palla in possesso. Se ti dico quello che penso di questo episodio, mi danno sei mesi di squalifica».

Deve aver parlato di questo, oggi, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, nel breve faccia a faccia avuto con il numero uno dell’Aia, Alfredo Trentalange. Il video del colloquio, avvenuto all’uscita del consiglio Figc, è stato postato su Twitter da Tuttomercatoweb.com. Nel filmato si vede Lotito che parla in modo pacato con Trentalange, coprendosi la bocca per non fare in modo che le telecamere riescano a leggere il suo labiale. Probabilmente perché il tema del discorso, era, appunto l’ammonizione del giocatore della Lazio da parte del direttore di gara Manganiello. Lotito si sarà sentito penalizzato come il suo allenatore, visto che Milinkovic-Savic non potrà essere presente nel derby contro la Roma.