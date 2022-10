Sulla Gazzetta. L’agronomo della Serie A ieri ha detto che il prato dell’impianto napoletano merita cinque stelle. È stato rifatto in estate, dopo i concerti

Il prato del Maradona è da dieci e lode. Parola dell’agronomo della Lega Serie A, Castelli, che ieri ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il Napoli ha a disposizione un campo di serie A, è proprio il caso di dirlo.

La Gazzetta dello Sport oggi fa una panoramica relativa ai terreni di gioco dei campi principali del campionato. Sul Maradona scrive:

“Nonostante le sette partite disputate in meno di due mesi il terreno del Maradona appare ancora in buone condizioni. Del resto il Napoli di Spalletti gioca palla a terra e in velocità, e il tappeto deve essere perfetto. Come constatato anche dai rappresentanti della Uefa in Champions. Questo perché l’intero manto erboso del Diego Armando Maradona è stato rifatto in estate dopo i concerti di Vasco Rossi e Ultimo in giugno. Ciò non toglie che i responsabili durante la sosta abbiano già preventivato degli interventi mirati al miglioramento dell’erba durante la sosta prossima”.

L’agronomo Castelli ieri ha parlato soprattutto della condizione critica in cui versa il terreno dell’Olimpico. In occasione di Roma-Napoli potrebbe esserci un piccolo miglioramento, ma per un intervento strutturale, il rizollamento, si dovrà aspettare la sosta per i Mondiali, in cui l’Olimpico non avrà di fatto impegni, ricorda la Gazzetta dello Sport. I test match degli azzurri del rugby con Samoa, Australia e Sudafrica sono in programma a Padova, Firenze e Genova.

Queste le parole dell’agronomo Castelli a Radio Kiss Kiss Napoli:

«Domani sarò a Roma per visionarlo, ma il terreno dell’Olimpico in questo periodo cambia d’abito. Anche a Napoli lo hanno fatto, ma sono stati più rapidi ed hanno evitato problemi. Lo stadio Maradona merita cinque stelle. Per Roma-Napoli si sta lavorando ed i giardinieri lo continueranno a fare. Purtroppo giocando tre partite a settimana non c’è il tempo per questo cambio d’abito del manto erboso. Ho notizia di un summit fatto a Formello tra squadra e gestori dello stadio per rendere noto problematiche e programmi. Non essendoci nessuna partita infrasettimanale ci sarà di sicuro un miglioramento, ma non credo basterà».