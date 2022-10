L’agronomo della Serie A, Castelli, a Radio Kiss Kiss Napoli. «Purtroppo non basterà, non c’è il tempo per un cambio d’abito del manto erboso»

«Il prato del Maradona merita cinque stelle. Lavoriamo per migliorare l’Olimpico per Roma-Napoli».

L’agronomo della Lega Serie A, Giovanni Castelli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso del programma “Radio Goal”. Ha parlato delle condizioni del terreno dello stadio Olimpico. Qualche giorno fa l’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, era stato molto critico. Aveva detto:

«Il terreno è ingiocabile. Il problema è diventato grosso. Si gioca troppo in generale, questo è evidente. Il condizionamento del campo è enorme. Avevamo preparato alcune uscite palla al piede, poi al riscaldamento abbiamo annullato tutto. Non so cosa farà Lotito, se il terreno è questo deve prendere un altro allenatore. Qui non si può giocare, andremo altrove. Io faccio giocare le squadre con 700 passaggi a terra. Così le condizioni non sono per me».

Castelli ha dichiarato:

«Domani sarò a Roma per visionarlo, ma il terreno dell’Olimpico in questo periodo cambia d’abito. Anche a Napoli lo hanno fatto, ma sono stati più rapidi ed hanno evitato problemi. Lo stadio Maradona merita cinque stelle. Per Roma-Napoli si sta lavorando ed i giardinieri lo continueranno a fare. Purtroppo giocando tre partite a settimana non c’è il tempo per questo cambio d’abito del manto erboso. Ho notizia di un summit fatto a Formello tra squadra e gestori dello stadio per rendere noto problematiche e programmi. Non essendoci nessuna partita infrasettimanale ci sarà di sicuro un miglioramento, ma non credo basterà».

Ieri il Corriere dello Sport scriveva che a causa delle condizioni dell’Olimpico Maurizio Sarri ha addirittura cancellato alcune soluzioni di uscita dal basso provate in allenamento.

“Sarri ha scartato l’ipotesi di allenarsi all’Olimpico. E’ vero che abbia cancellato alcune soluzioni di uscita dal basso studiate a Formello. Sarebbero state pericolose. Il pallone rimbalza in modo irregolare o viene rallentato. Tanti palloni persi anche per questo motivo”.

Sport e Salute, proprietaria dell’impianto romano, ha incontrato sia la Lazio che la Roma. La Lazio si è presentata all’appuntamento con Tare, Sarri e anche Milinkovic. Sempre il Corriere dello Sport.

“L’intervento del centrocampista serbo è stato assai prezioso, ha raccontato quali sono le zone più irregolari del campo. Ha partecipato l’agronomo della Lazio, si è messo a disposizione: interagirà, insieme con il collega della Roma, con i tecnici di Sport e Salute. E’ stata fissata una road map di lavoro e di interventi. Nell’unica settimana senza impegni in Europa, gli agronomi sperano in qualche modo di migliorare il campo dell’Olimpico per arrivare alla sosta. Tra giovedì e venerdì è previsto un sopralluogo a cui parteciperanno Roma e Lazio”.