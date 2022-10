Da domani sarà in libreria “In ginocchio da te. Miti e vertigini”, un’antologia di scritti di Carmelo Bene sullo sport raccolti da Gog edizioni. Sono testi pubblicati negli anni 80-90 su Il Messaggero. Calcio, tennis, boxe e atletica. Il Fatto Quotidiano ne fornisce alcune anticipazioni, riportando dei passi scritti da Carmelo Bene su Borg. Ve ne riportiamo alcuni stralci. Per Bene, Bjorn è il tennis, è teologia vivente.

Come può il tennis in persona essere scambiato per un volgare tennista?

Si renda dunque il giusto omaggio all’atleta in cui, grazie a Dio, la racchetta, non fu mai vil oggetto separato, ma protesi di quello splendido pensiero chiamato appunto Björn Borg, a suo modo costituente una lezione vivente di teologia.

Al suo ritiro è finalmente restituito al “celeste”. A Dio Borg! A tutti gli altri: non resta che vincere e perdere da quei giocatori di briscola che sono.

Di lui nulla hanno mai capito i culi infranti, spettatori e addetti del tennis cicisbeo, in solluchero al cospetto del “fantasista” che ammicca colpi da platea, estri accattoni. Borg sa e insegna che la fantasia è menomazione. I suoi colpi sono pura necessità. Non conoscono altra possibilità. Dettano legge. Obbediscono a una legge. Sono sovrani. In Borg c’è tutto lo smontaggio del teatrino fantasista, del frollo soubrettismo alla McEnroe.

La creatività è la dote dei sommi cretini. McEnroe è un moccioso egotico. Borg al di là.

Sbuca poi fuor dell’osso petroso di alcuni addetti o sportivi ineducati un infame concetto, a sproposito di Borg: “Grande preparazione atletica, ma nullo spettacolo”. Come se potesse bastare eccitare il muscolo! Come se Borg non fosse il grandioso spettacolo della sua concentrazione! Ricordo la semifinale Borg-Connors di due anni fa a Wimbledon, in cui Connors esibì il suo più grande Connors. Ma non bastò. Lo spettacolo forse più grande in assoluto che mi sia mai toccato di vedere. Quasi quattr’ore di colpi incrociati a velocità paurosa, smash sotto rete, a fondo campo, a toccare l’intersezione delle righe. Servizi

da sfondamento seguiti da risposte vincenti a doppia velocità. Già malandato al ginocchio, Borg in quell’occasione distrusse Connors e si distrusse.

E’ un maestoso esempio di fortezza edificata sul nulla. Un caso di schizofrenia, hölderliniana. Quando si è già tutto da qualche altra parte, basta apparire per vincere. Borg vince al suo primo apparire.