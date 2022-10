Miralem Pjanic, ex giocatore del Barcellona oggi allo Sharjah, negli Emirati Arabi Uniti, ha rilasciato un’intervista al programma Què T`hi Jugues de SER Catalunya in cui ha parlato delle differenze tra i metodi di allenamento utilizzati al Barcellona da Koeman e quelli di Xavi.

L’arrivo di Xavi ha cambiato tutto.

Pjanic ricorda con dolore il periodo al Barcellona.

“Il grande dolore che provo è che non ho fatto quello che volevo fare al Barça. Ho passato dei brutti momenti con Koeman e questo è stato il motivo per cui sono andato al Besiktas. Quando arrivi in ​​un club come il Barça, devi farti vedere. E non ho mai avuto quattro o cinque partite per dimostrare che potevo contare sulla sua fiducia. Al contrario, con Xavi e lo staff il rapporto è stato fenomenale. Appena ha iniziato ad allenarci, si sono viste altre luci. E si è visto vedi che la squadra era un’altra cosa”.

Pjanic ha ammesso di essere andato allo Sharjah per lo stesso motivo per cui è andato al Besiktas:

“Xavi voleva che restassi, è stato onesto con me e ho un rapporto straordinario con lui. Ma nelle prime quattro partite non ho avuto minuti di gioco e dovevo essere realistico. Quando il primo anno mi succede quello che è successo a me e il secondo vai al Besiktas devi essere realistico. In preseason ho dimostrato di avere le qualità per giocare con il Barça ed era importante per me dimostrare a me stesso che potevo convincere Xavi. È stata una soddisfazione. Sapevo di poter dare qualcosa al Barça in questa stagione, ma per me è stato molto difficile non essere negli undici, sentivo che sarebbe stato complicato e che mi mancavano gli spazi per giocare”.