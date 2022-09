I debiti del Barça riguardano anche le altre società: il City deve ancora avere 52 milioni per Ferran Torres, l’Ajax 46

Il Barça deve ancora pagare a vari club di 144 milioni di euro. I debiti del club di Joan Laporta, specificati in un resoconto economico ​​che sarà approfondito in sede di assemblea dei soci, riunione che si terrà il prossimo 9 ottobre, si riferiscono ad alcuni acquisti delle ultime stagioni che non sono stati ancora saldati. Non è dunque una questione solo spagnola. La particolare situazione finanziaria dei blaugrana riguarda anche i conti di altri club in Europa, che hanno messo a bilancio cifre che il Barcellona non gli ha ancora versato.

La cifra più eclatante che si scopre è quella riferita a Ferran Torres, per il quale il Barça deve ancora 52 milioni di euro al Manchester City. Poi ci sono anche i 46 milioni all’Ajax per Frenkie de Jong e Sergiño Dest, 14 milioni di euro per Coutinho al Liverpool. E ancora, ben 36 milioni di euro che il Barcellona deve alla Juventus per il “pacco” Pjanic, che arrivò in uno scambio salva-bilanci con Arthur.

Intanto sono 7 i giocatori che a giugno hanno un contratto in scadenza: Sergio Busquets, Memphis, Sergi Roberto, Marcos Alonso, Héctor Bellerín e i portieri Iñaki Peña e Arnau Tenas. L’FC Barcelona ha fissato come priorità il rinnovo di Ousmane Dembélé, il cui contratto scade nel 2024 dopo aver prolungato di altri due anni la scorsa estate.