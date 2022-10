Kvara è l’uovo del Castello, il coccodrillo del Maschio Angioino, ‘o munaciello che ti lascia i soldi.

😍 Ai mediatori seriali di tarantelle a sproposito ricordiamo che a Napoli ci esaltiamo non perché abbiamo solo questo ma perché abbiamo anche questo, soprattutto questo, magnificamente questo attaccamento alla nostra maglia. IL NAPOLI E’ UNO STATO D’ANIMO il vostro uno STATO PIETOSO.

😘 Chissà se Goethe, a proposito della sua lanterna abbia mai pensato alla luce di una tela malinconica che entusiasma gli occhi di chi la guarda. Quel solco di meraviglia propria di Frida Kahlo che ha unito pittura e letteratura, in una goal Messico&Nuvole….

☺️ “Mi infastidisce quando la gente cerca di analizzare il jazz come un teorema intellettuale. Non lo è, non lo è. ” Bill Evans ha la maglia numero 81, Jack il pianista dei prati.

😜 A Napoli siamo superiori a determinate scaramucce da oratorio parrocchiale. Voi non ci avete dato le maglie nuje v’amma dato dieci palloni. Si chiama superiorità, generosità, saper campare!

😯 Kvara è l’uovo del Castello, il coccodrillo del Maschio Angioino, ‘o munaciello che ti lascia i soldi. E’ proiettato ad essere tutte le leggende della città di Napoli. Kvara è la Danza di Matisse, come Narciso di Caravaggio sicuramente è nostro. Adottiamolo abbracciandolo ogni sera prima di dormire.

🫶 Victor nostro che entra in campo come una comitiva di bambini all’Edenlandia che corre veloce verso il BRUCO è il manifesto della gioia e della voglia di esserci, nonostante tutto, di ridere insieme agli amici.

✊Agli ottavi con due turni d’anticipo, distribuiamo goal a raffica come Sconcerti boutade, siamo ancora una volta l’immagine artistica di Italia più ammirata nel mondo. Siamo il Napoli non emigriamo per l’Europa stiamo esportando la faccia migliore del Made in Italy calcistico. Spalletti come Carlo III di Borbone!

Forza Napoli

Sempre e Comunque