Nela: «Il Napoli fa paura, ma la Roma può giocarsela. Ha la pelle di Mourinho: non muore mai»

Il Messaggero intervista Sebino Nela per Roma-Napoli, in programma domenica all’Olimpico. Nela parla di Kvaratskhelia.

«Partiamo da Kvaratskhelia. Quando mi raccontarono a Napoli che era stato appena acquistato, andai a vedere sui miei siti di riferimento storia e filmati. Pensai: “Bel giocatore, ma come sarà l’impatto con la serie A?”. La risposta è stata perentoria: un campione. E’ leggero, sfrontato, sicuro. Non ha mai paura di affrontare un dribbling. Lo accostano a Gigi Meroni e George Best: non entro nel merito, ma con lui il Napoli ha realizzato una grandissima operazione. Tecnica e commerciale: una plusvalenza da record».