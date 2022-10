Napoli-Sassuolo, tornelli aperti dalle 12 per l’evento dedicato a Maradona

Il club di De Laurentiis invita i tifosi ad anticipare l’orario di arrivo allo stadio. Oggi è previsto il ricordo di Diego Armando Maradona

I tornelli dello stadio Maradona saranno aperti dalle 12 per favorire l’ingresso dei tifosi, che oggi assisteranno ad una cerimonia commemorativa di Diego Armando Maradona. Lo scrive il Napoli in un comunicato ufficiale pubblicato sul suo sito. Il club di De Laurentiis invita i tifosi ad anticipare il loro arrivo allo stadio di Fuorigrotta.

In occasione della gara di Campionato contro la squadra del Sassuolo, in programma alle ore 15:00, la SSC Napoli invita tutti i tifosi ad anticipare l’orario di arrivo allo stadio.

I tornelli apriranno alle ore 12:00 per consentire ai tifosi di assistere all’evento nel pre gara dedicato a Maradona e comunque per effettuare i controlli di sicurezza previsti dalla legge, necessari per un ordinato svolgimento dell’evento.

Si invitano, i tifosi a rispettare le attuali disposizioni in tema di prevenzione e riduzione del rischio di diffusione del virus Covid-19 richiamate al presente link: https://www.sscnapoli.it/misure-anti-covid/

Si invitano, altresì, i tifosi napoletani a contribuire alla giornata di sport nel rispetto del clima sereno e della passione autentica dei tifosi azzurri, di prendere visione del regolamento d’uso dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli al seguente link: https://sscnapoli.it/regolamento-duso-dellimpianto-stadio-diego-armando-maradona/ ; di lasciare libere le scale e tutte le altre vie di fuga ed a non utilizzare fumogeni, petardi e qualsiasi altro materiale pirotecnico.

Si ricorda, che per accedere allo Stadio è necessario presentare un valido documento d’identità, unitamente al titolo di accesso.

Oggi, sul Corriere dello Sport, Barbano scrive così a proposito del cambiamento del rapporto tra Diego e i tifosi del Napoli.

“Ma qualcosa è cambiato. Per la prima volta Maradona è pensato come un dolce ricordo e non come una cruda nostalgia. Il pellegrinaggio attorno a questo luogo di culto laico non ha più quella cifra vittimistica della frustrazione. Non è merito dei risultati, del primo posto in campionato e nel girone di Champions, che pure tornano ad accendere speranze. È piuttosto l’effetto di una riconciliazione tra il popolo dei tifosi e l’estetica del calcio”.