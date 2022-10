Napoli-Sassuolo: torna Anguissa, Lozano con Kvara e Osimhen

Mario Rui a sinistra e Juan Jesus al fianco di Kim. Centrocampo titolare con Lobotka e Zielinski

Napoli-Sassuolo, le formazioni. Gioca Anguissa dal primo minuto.

La formazione del Napoli:

Meret, Di Lorenzo, Minjae, Jesus, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Questa invece la formazione del Sassuolo di Dionisi:

La Gazzetta ricordava quanto siano imprescindibili Osimhen e Kvaratskhelia infatti entrambi in campo in Napoli-Sassuolo:

Sono imprescindibili per l’attacco del Napoli. Nonostante le alternative siano di livello, come dimostrano i numeri del Napoli in campionato e Champions.

“Tuttavia, i “titolari della prima ora” sono proprio il nigeriano e il georgiano e da loro, se stanno bene fisicamente, non si può prescindere. Del resto, Kvara fin qui è entrato in 10 reti su 26 in campionato mentre Osimhen si è rivelato determinante in 5 circostanze (4 gol e un assist) nonostante abbia giocato appena sette volte. Conti alla mano, dunque, in due hanno messo lo zampino in più della metà dei gol segnati dal Napoli ed ecco appunto perché con il Sassuolo torneranno dopo aver riposato in Champions. Certo, con gente come Raspadori e Simeone pronta ad alzarsi dalla panchina, il Napoli ha la possibilità di stancare gli avversari con i titolari e poi “finirli” con altre armi (appunto il Cholito e Giacomino) ma Osimhen e Kvara si fa molta fatica a sostituirli”.

Dionisi ieri in conferenza ha detto:

Il Napoli viene da 15 risultati utili consecutivi: ha dei punti deboli? E Dionisi ha preparato la partita su quelli o sulle certezze del Sassuolo?

«Rispettiamo tantissimo il Napoli, dobbiamo avere un pizzico di presunzione – o di ambizione, che dir si voglia – per pensare di andare lì, avere le nostre occasioni e ottenere un risultato positivo. Sappiamo che possiamo essere la 16esima squadra di questo elenco, eppure vorremmo mettere in difficoltà il Napoli, che ad ora è quasi ingiocabile. La squadra di Spalletti sta ottenendo questi risultati con gioco, idee ed organizzazione. Noi cercheremo di non snaturarci sapendo che dovremo difenderci bene e cercando di sfruttare le occasioni che ci meriteremo».

Il Sassuolo subisce pochi tiri in porta.

«Ed è indubbiamente la strada migliore per cercare di subire meno gol. Credo che domani questo numero potrebbe alzarsi: il Napoli calcia tanto, crea tanto, fa tanto possesso. Noi però dobbiamo continuare su questa strada: dobbiamo fare una fase difensiva individuale in alcune zone del campo, perché accettiamo il duello, ma allo stesso tempo una fase difensiva di squadra. Quest’ultima è cresciuta tanto e passa dall’atteggiamento che sta un pochino cambiando e questo è positivo».