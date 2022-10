Napoli, risentimento per Sirigu. Anguissa ancora a parte

Il club ha diffuso il report dell’allenamento. Il secondo portiere ha fatto solo palestra. Anguissa terapie e lavoro personalizzato

Il Napoli ha diffuso sul sito ufficiale il consueto report dell’allenamento.

Due le brutte notizie: la prima è che Anguissa non ha svolto neanche parte del lavoro in gruppo. Sono sempre meno le chances di vederlo in campo domenica contro la Roma. Il camerunese si era fatto male con l’Ajax, procurandosi una elongazione del muscolo semitendinoso della coscia destra. Anguissa non è alle prese con una lesione, dunque, ma solo un risentimento. Il problema non è di grande importanza e Spalletti farà di tutto per recuperarlo, ma è vietato correre rischi. Se Anguissa non dovesse essere al 100%, non verrebbe schierato.

La seconda brutta notizia è che si è fermato Salvatore Sirigu. Il secondo portiere del Napoli ha accusato un risentimento muscolare non meglio specificato e ha svolto solo terapie e palestra.

Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Roma in programma domenica all’Olimpico per l’undicesima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 3 iniziando la sessione con attivazione a secco e circuito di forza. Successivamente seduta tecnico tattica e chiusura con partitina a campo grande.

