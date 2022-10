De Laurentiis jr. ha rivelato il contenuto della telefonata con il patron degli azzurri. «Il Bari come il Napoli, in testa. Che grande gioia»

Abbiamo scritto ieri sul Napolista dei tempi duri per i contestatori di Aurelio e di Luigi De Laurentiis. Il Napoli sta dominando in Serie A, è primo in classifica con 20 punti e ha già centrato vittorie prestigiose, contro il Milan e contro il Liverpool su tutte. La notizia è che anche il Bari, che ieri ha letteralmente travolto il Brescia, è primo in Serie B, a pari punti con la Reggina e con le stesse rondinelle.

La curiosità è stata commentata dal presidente del Bari Luigi De Laurentiis. Intervistato nella giornata di ieri, ha rivelato che c’è stato un contatto telefonico con suo padre Aurelio. Le sue parole.

«Il Bari come il Napoli, in testa. Mi ha chiamato mio padre, con grande gioia. Mi ha detto queste parole: ‘Bello essere primi in famiglia’. Il Bari entra in campo con la voglia di confrontarsi con la nuova categoria. Altrimenti non avremmo investito sugli ultimi attaccanti per giocarcela a testa alta. Classifica fantastica. Ma il campionato è lungo per pensare a qualcosa di diverso dalla prossima gara»

Luigi De Laurentiis è alla guida del Bari dal luglio del 2018 e dopo un anno in D e due anni in C ha centrato – nella scorsa stagione – la promozione in B. Ora l’obiettivo è riportare i pugliesi in A. Bisognerà, ovviamente, tenere un occhio all’evoluzione della questione normativa relativa alle multiproprietà. Per ora, quel che è certo è che i De Laurentiis potranno tenere entrambe le squadre fino alla stagione 2028-2029.