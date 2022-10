L’edizione odierna del Messaggero riporta alcune dichiarazioni del patron della Lazio Claudio Lotito, fresco d’elezione al Senato della Repubblica.

«E lì (al Senato, ndr) tutti non fanno altro che complimentarsi per la squadra che ho costruito. E io sono davvero orgoglioso di questa Lazio, è bella e punta in alto. Ora voglio vedere lo stesso spirito ammirato contro l’Atalanta in Europa, dove avremmo già dovuto fare meglio».

Se la Lazio passa il turno, potrebbe esserci qualche sorpresa nel mercato di gennaio. Sarri vuole uno tra Parisi (Empoli) e Valeri (Cremonese) per l’out di sinistra. Interessa anche Ilic, ma solo in caso di addio di Luis Alberto.

«Vedremo con Sarri il da farsi, è chiaro che il mercato dipenderà anche dalle competizioni che dovremo affrontare nel resto del cammino. Anche per il terzino sinistro, deve uscire qualcuno. Un vice Immobile? Cancellieri deve crescere, ha solo bisogno di tempo. E poi avete visto cosa è in grado di fare Felipe Anderson? Maurizio è convinto sia un potenziale fenomeno anche in quel ruolo, lo penso da sempre anche io».

Milinkovic è la star della Lazio. Lotito ha le idee chiare.