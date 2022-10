L’Atletico Madrid fuori dalla Champions al 99esimo con un rigore sbagliato da Carrasco (VIDEO)

Al nono minuto di recupero Carrasco spreca la possibilità di giocarsi la qualificazione in casa del Port che ha vinto 4-0 in casa del Brugge

L’Atletico ha avuto due partite consecutive in casa e non le ha sfruttate. Non è riuscito a battere né il Brugge (oggi battuto 4-0 in casa dal Porto) e non ha battuto il Leverkusen. A questo punto primo è il Brugge con 10 punti e secondo il Porto con 9. Il Brugge giocherà a Leverkusen e il Porto ospiterà l’Atletico del Cholo.