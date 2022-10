La Lazio non si ferma: batte il Midtjylland 2-1 con le riserve

Ancora una vittoria senza Immobile, la squadra di Sarri in testa alla classifica. In rete Milinkovic Savic e Pedro

La Lazio non si ferma: batte il Midtjylland 2-1. In Europa League la squadra di Sarri supera i danesi contro cui rimediarono una figuraccia all’andata e al momento è primo in classifica a 8 punti. A 5 ci sono Feyenoord e Sturm Grazi che però devono ancora giocare.

In ogni caso è un altro successo importante dopo quello, netto, in casa dell’Atalanta. Altra vittoria senza Immobile che è infortunato. Stasera i danesi sono anche andati in vantaggio. Poi, il pareggio di Milinkovic Savic e infine il gol decisivo di Pedro che ha segnato anche il 3-1 poi però annullato dal Var.

Una vittoria conquistata con le seconde linee: Hysaj, Gila, Marusic, si è rivisto Marcos Antonio, anche Basic, Cancellieri centravanti.

La Lazio ha cominciato con Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Milinkovic Savic, Marcos Antonio, Basic; Felipe Anderson, Cancellieri, Zaccagni.

Ieri la Gazzetta ha scritto questo:

Sarri ha conquistato i laziali soprattutto per il suo modo di essere, scrive la Gazzetta. Lo conferma proprio il figlio di Maestrelli, Massimo.

«Piace ai laziali perché è spontaneo, perché ha un modo di fare che i tifosi biancocelesti sentono loro e perché sa

toccare le corde giuste. Da questo punto di vista è proprio l’allenatore ideale per la Lazio, così come Mourinho lo è per la Roma, mentre a mio parere i due tecnici non funzionerebbero se si scambiassero le panchine. Lui e mio padre si assomigliano per il tipo di calcio fatto praticare alle loro squadre, ma anche per i caratteri. È vero, all’esterno mio padre appariva più tranquillo rispetto a Sarri che spesso è invece polemico. Ma dentro sono molto simili».