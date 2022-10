Inter, Correa si ferma per un problema al ginocchio

L’argentino ha un risentimento tendineo al ginocchio destro. Sarà valutato di giorno in giorno. In bilico la convocazione per il Sassuolo

L’Inter ha vinto con il Barcellona in Champions League ma la sfortuna non intende cedere il passo. L’allenatore nerazzurro, Simone Inzaghi, infatti, perde Joaquin Correa. Il Tucu ieri ha iniziato la partita di San Siro contro gli uomini di Xavi da titolare, ma è stato sostituito al 56′ da Edin Dzeko. Oggi Correa è stato sottoposto agli esami di rito ed è venuta fuori una diagnosi relativa ad un risentimento tendineo al ginocchio destro.

Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni. Ancora non si conoscono i giorni di recupero necessari per guarire completamente, ma è abbastanza improbabile, scrive la Gazzetta dello Sport, che l’argentino possa essere a disposizione di Inzaghi per la partita di sabato contro il Sassuolo. Inzaghi dovrà affidarsi di nuovo a Lautaro per una partita che diventa importantissima per il cammino in campionato, dove ultimamente l’Inter arranca. E anche parecchio.

Di seguito il comunicato dell’Inter.

“Esami clinici e strumentali per Joaquin Correa dopo la partita di ieri contro il Barcellona. Per l’attaccante nerazzurro risentimento tendineo al ginocchio sinistro. Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno”.

Oltre a Correa, il tecnico nerazzurro non potrà contare nemmeno sugli infortunati ancora fermi negli spogliatoi. Si tratta di Marcelo Brozovic, Romelu Lukaku e Alex Cordaz.

La partita di Champions lascia scorie pesanti per l’Inter, oltre che un’aria di polemica che ancora non cenna a placarsi. In Spagna, soprattutto, dove si urla allo scandalo arbitrale. Contro il direttore di gara, ieri sera, si è scagliato anche l’allenatore blaugrana Xavi, definendo un’ingiustizia la sconfitta.