Inzaghi: «Ho visto una squadra unita, solo così si portano a casa queste serate»

A Sky: «Può essere l’inizio di una svolta ma dovremo essere bravi a dare una continuità. Vado a testa alta, con lo staff e la società abbiamo fatto grandi cose».

Dopo la vittoria sul Barcellona in Champions League, ai microfoni di Sky Sport il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi.

«Inaspettata no, ieri ho detto che era una grandissima occasione, la squadra ha fatto la partita che doveva fare, cattiva, agonistica, determinata, solo così puoi battere questi avversari. Sono contento per i ragazzi e la società, per i tifosi che nonostante il momento sono venuti qui, deve essere solo un inizio. Non si è fatto nulla, ma è una serata che rimarrà».

«Cosa è cambiato? Devo essere sincero, sabato ero molto dispiaciuto per il risultato con la Roma ma non per la prestazione. Stiamo pagando le disattenzioni, serate di questo genere fanno bene, dovremo recuperare subito energie per la prossima partita, speriamo di non perdere altri giocatori».

«Può essere l’inizio di una svolta ma dovremo essere bravi a dare una continuità. Se oggi è la mia rivincita? Non ho rivincite. Porto avanti il mio lavoro con le solite certezze, ci sono momenti che a volte accadono anche se non dovrebbero. Vado a testa alta, con il mio staff e la società e i giocatori abbiamo fatto grandi cose. La serata di oggi mi fa ben sperare, ho visto una squadra unita che ha lottato tutta insieme altrimenti serate così non le realizzi».