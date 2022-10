Il Messaggero: il Napoli ha ribadito che è la migliore. L’Olimpico meriterebbe un calcio di altra qualità

“La Roma fallisce l’esame di maturità”. Può poco contro un avversario superiore in tutti i confronti diretti, e con una panchina infinita che la Roma si sogna”.

“Le partite difensive, quelle per scelta e per vocazione, quando si rinuncia alla controffensiva al punto da non tirare mai in porta (alla Roma era accaduto l’ultima volta sette anni fa), postulano una legge e un corollario: non bisogna sbagliare nulla dietro, e al tempo stesso si deve sperare che l’avversario non compia prodezze inarrestabili. La legge e il corollario puniscono in effetti la Roma troppo rinunciataria vista col Napoli: l’attimo fatale cade al 35’ della ripresa quando Smalling, fin lì impeccabile, lascia scorrere un pallone che non deve far scorrere, su Osimhen lanciato a rete da Politano. Poi il nigeriano dipinge uno straordinario destro in corsa sul palo opposto, Rui Patricio è infiocinato, Spalletti vince l’undicesima di fila e batte per la prima volta Mourinho, il Napoli fa festa”.

E’ la disamina di Roma-Napoli offerta oggi da Il Messaggero. Il Napoli ha fatto festa come del resto già fece 50 giorni fa su questo stesso campo, ricorda il quotidiano, contro la Lazio, quando iniziò la serie di 11 successi consecutivi. Da qui la sentenza sulla squadra di Spalletti.

“è la migliore e l’ha ribadito, vincendo in crescendo una partita sporca, che Mourinho le ha impiastricciato finché ha potuto, finché hanno retto le gambe”.

E anche quella sull’inferiorità netta della Roma:

“La Roma fallisce l’esame di maturità, anche al di là dell’assenza pesante come il piombo di Dybala, o dell’ultimissima di Zalewski: poco ha potuto contro un avversario molto più forte, superiore in tutti i confronti

diretti, e con una panchina infinita che la Roma si sogna. Eppure, che spreco: la carica dell’Olimpico meriterebbe sforzi più proficui, e un calcio di qualità migliore”.

Il Messaggero esalta Osimhen, autore del gol della vittoria per il Napoli. E scrive che la cosa che è risultata maggiormente preoccupante è stata la totale assenza di reazione da parte della squadra di Mourinho dopo la zampata del nigeriano.

“Si riscatterà 11 minuti dopo, per la sentenza definitiva, su invito di Politano, una delle tante frecce nella faretra di Spalletti. Dopo, la Roma non avrà alcuna reazione, ed è un’altra pessima notizia. Forse la peggiore”.