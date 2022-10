Il Meazza lo accoglie con un boato e Lukaku risponde con un gol (VIDEO)

Il film dell’Inter che ha liquidato per 4-0 il Viktoria Plzen, doppietta di Dzeko e reti di Mkhitaryan e Lukaku

Serviva vincere ed è stato fatto. L’Inter strapazza 4-0 il Viktoria Plzen e rende inutile ai fini della qualificazione la successiva partita tra Barcellona e Bayern Monaco, approdando agli ottavi di finale di Champions League con un turno di anticipo.

Apre le marcature Mkhitaryan di testa al 35esimo

Poi è Dzeko a completare l’opera a cavallo dell’intervallo. 7 dei 27 gol di Edin Dzeko in UCL sono arrivati v Viktoria Plzen (il 26%). Il bosniaco ha infatti segnato in tutte le 5 sfide contro il club ceco nel torneo (7 reti), almeno 4 più che contro qualsiasi altra. Preda.

Sette minuti di partita, più recupero, anche per Lukaku: non giocava da fine agosto, dalla terza giornata di campionato e il Giuseppe Meazza lo ha accolto con un boato di bentornato. Lui, come ringraziamento, ha risposto con un gol dopo circa tre minuti dal suo ingresso in campo: serata dolcissima per i tifosi interisti.