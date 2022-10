I Rangers presentano il Napoli: uno dei club più iconici d’Europa. Kvara è una minaccia creativa 

Focus dedicato alla squadra di Spalletti, sul sito ufficiale del club. “Hanno un centrocampo a suo agio nel possesso palla, ali veloci e abili e un’ottima difesa”.

I Rangers presentano il match con il Napoli sul proprio sito con un focus dedicato alla squadra guidata da Luciano Spalletti.

“Uno dei club più iconici d’Europa”, lo definiscono gli scozzesi. Citano i due scudetti vinti dal club partenopeo ma anche quelli sfumati negli ultimi anni, quando il Napoli si è spesso trovato a lottare con la Juventus.

Oggi, la situazione è diversa. Il Napoli, avvertono, viene da 11 vittorie consecutive, la striscia più lunga della sua storia, è primo in Serie A e già qualificato in Champions.

Nel focus i Rangers parlano a lungo di Spalletti, con l’elenco delle sue esperienze, sia in Italia che all’estero e i risultati avuti sulla gestione di Totti, trasformato in “falso nove”.

Si parla anche dello stadio intitolato a Maradona, dalle indicazioni sulla sua capienza alle operazioni di ristrutturazione. E poi dello stile del gioco del Napoli.

“Come l’Ajax e il Liverpool nel girone, il Napoli di solito si schiera con un 4-3-3 con Spalletti. La squadra italiana ha un trio di centrocampo a suo agio nel possesso palla, tra cui l’apprezzato Piotr Zielinski, mentre tende ad attaccare attraverso le sue ali veloci e abili prima di lanciare cross in area di rigore. In effetti, nessuna squadra in Serie A ha segnato più gol del Napoli in questa stagione. I Partenopei hanno avuto successo anche dal punto di vista difensivo, con le prestazioni dell’arrivo estivo Kim Min-jae che hanno contribuito a compensare la perdita di Kalidou Koulibaly passato al Chelsea”.

Il giocatore chiave è indicato dai Rangers in Kvaratskhelia.

“Khvicha Kvaratskhelia ha avuto un impatto immediato da quando è arrivato al Napoli, segnando sette gol e otto assist in 15 presenze in questa stagione. Soprannominato “Kvaradona” in onore dell’iconica figura del Napoli, il georgiano è entrato nei panni lasciati liberi sia da Lorenzo Insigne che da Dries Mertens con le sue corse e la minaccia creativa sul lato sinistro”.