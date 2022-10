Halloween, il Levante vieta le maschere allo stadio: bisogna essere riconoscibili

Per motivi di sicurezza, tutte le persone devono essere identificabili. Pertanto contro il Gijon non sarà consentito l’accesso con mascherine

Questa sera è la notte di Halloween, quella in cui vanno in giro mostri e fantasmi, ma non ovunque è così. Come riporta il Mundo Deportivo infatti il club del Levante, quadra spagnola di Valencia che milita in Segunda División, ha informato i suoi tifosi che per assistere alla partita contro lo Sporting de Gijón “devono essere identificabili”. Questo significa che saranno vietate le mascherine o qualsiasi travestimento di Halloween che ne impediscano il riconoscimento all’ingresso dello stadio.

Questa la nota ufficiale del club Spagnolo

In occasione della coincidenza della partita corrispondente alla 13ª Giornata de LaLiga SmartBank di stasera (21:00) allo Stadio Ciutat de Valencia contro il Real Sporting con i festeggiamenti di Halloween, si informa che, per motivi di sicurezza, tutte le persone che accederanno allo stadio del Levante devono essere identificabili. Pertanto non sarà consentito l’accesso con mascherine che rendano impossibile tale riconoscimento.

Dal Levante UD ringraziamo anticipatamente la collaborazione di tutti i tifosi che stasera accedono allo Stadio.

Nulla contro i festeggiamenti di Halloween da parte del club valenciano, verranno infatti tollerati tutti questi travestimenti che non limitano il riconoscimento dei tifosi per quesitone di ordine pubblico,