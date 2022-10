Haaland compra decine di maglie del City e le regala autografate a giocatori e staff del Borussia

Non è la prima volta che il norvegese fa un regalo ai suoi ex compagni: qualche mese fa comprò orologi per tutti, anche per i dipendenti

Ieri il Manchester City ha affrontato il Borussia Dortmund in Champions League (0-0). Per Erling Haaland si è trattato di un ritorno a casa, nel club in cui è diventato grande, prima di passare al servizio di Guardiola. E l’attaccante ha voluto fare un regalo ai suoi ex compagni di squadra: ha comprato diverse maglie del City e le ha autografate, per poi regalarle ai giocatori del Borussia e allo staff. Lo racconta la Bild.

Il norvegese ha messo mano al suo libretto degli assegni e ha comprato alcune dozzine di maglie del Manchester City, poi le ha autografate tutte per poi regalarle alla squadra del Borussia, al suo allenatore e ai componenti dello staff tecnico, oltre che ai dipendenti del club. Ogni maglia costa quasi 100 euro: Haaland ha speso un capitale per i suoi ex compagni.

Non è la prima volta che l’attaccante norvegese fa un regalo ai componenti della sua ex squadra. Già qualche mese fa, quando seppe che sarebbe passato al City, Haaland comprò 33 orologi Rolex che distribuì allo staff e 20 orologi Omega per i dipendenti del club. In pratica spese quasi mezzo milione di euro, considerando il prezzo degli orologi.

Ieri Haaland non ha giocato la sua miglior partita e infatti non ha segnato. Guardiola, al termine del match, ha confermato che l’attaccante ha giocato con un po’ di febbre.

“Erling aveva un po’ di febbre prima della partita. L’ho visto stanco. È il motivo per cui l’abbiamo cambiato. A quel tempo, abbiamo sofferto molto. Il primo motivo è che l’ho visto stanco, aveva la febbre e il terzo è che aveva un colpo al piede. Per questo non era disponibile per il secondo tempo”.

I suoi ex tifosi lo hanno comunque salutato con affetto e a partita finita Haaland ha fatto il giro del campo per ringraziarli.