L’ossessione di Haaland per il sonno: a letto alle 22, con occhiali colorati per proteggere gli occhi

Sul Daily Mail. L’attaccante del City ha una routine precisa nelle ore notturne, considera il sonno fondamentale per le sue prestazioni

Uno dei segreti dello straordinario rendimento di Erling Haaland? La routine delle sue ore di sonno. Ne parla il Daily Mail. L’attaccante norvegese controlla in modo quasi scientifico il suo sonno. Lo considera la cosa più importante della sua vita, perciò è ossessionato dall’assicurarsi ore di sonno adeguate. Le sue nottate seguono un rigido programma. Innanzitutto, prima di andare a dormire – cosa che non avviene mai dopo le 22 – Haaland indossa particolari occhiali protettivi.

“Indossa occhiali di colore arancione e blu che proteggono i suoi occhi dalla luce naturale e da quella degli schermi digitali. Il sonno è programmato per iniziare tra le 22 e le 22.30 quasi tutte le notti, e spegne tutti i dispositivi elettronici molto prima di quell’ora. Haaland spesso non è contattabile la sera: mette il telefono su ‘non disturbare’ per evitare distrazioni”.

Non solo: indossa l’anello Oura, un particolare dispositivo che, posto sul dito, “misura la qualità del sonno, l’andamento della temperatura, lo stress e la frequenza cardiaca”.

Qualche settimana fa il Telegraph parlava invece della dieta di Haaland, con il suo compagno di nazionale norvegese Joshua King che diceva di non aver mai visto nessuno mangiare tanto quanto il bomber del Manchester City. “È un mostro, mangia come un orso”.

Haaland segue una dieta da 6.000 calorie al giorno, impazzisce per cuore e fegato, che compra dal suo macellaio locale di fiducia, e ci beve su acqua filtrata.

Lo stesso attaccante ha parlato delle sue abitudini:

“La prima cosa che faccio al mattino è prendere un po’ di luce solare negli occhi, fa bene al ritmo circadiano. Ho anche iniziato a filtrare un po’ la mia acqua. Penso che possa avere grandi benefici per il mio corpo”.

Gli piacce anche la carne di kebab, e spesso va a mangiare anatra e pollo in agrodolce di un ristorante cinese chiamato Wen Hua House, nella sua città natale, Byrne in Norvegia.