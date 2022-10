Guardiola: «Nel contratto di Haaland nessuna clausola pro Real Madrid»

«Non è vero. È tutto ciò che posso dire. Ho l’impressione che Haaland sia incredibilmente felice qui. Non possiamo controllare le voci, ma l’importante è che si sia adattato bene»

Fare l’aggiornamento quotidiano dei record stracciati da Erling Haaland sta diventando complicato. Ieri sera, in Champions League, un’altra doppietta. Stavolta al Copenaghen. Siamo a quota 28 gol in 22 partite nella massima competizione europea. Oramai è normale amministrazione. C’era più di qualche dubbio, ricordando il precedente con Ibrahimovic, sull’incontro tra Pep Guardiola – quello che «il mio centravanti è lo spazio» – e Erling Haaland, il centravanti dei prossimi quindici anni. Per anni il tecnico ha mostrato quasi un disgusto verso certi tipi di attaccanti. E però Haaland l’ha voluto a tutti i costi. E va detto che il norvegese c’ha messo un batter d’occhio a spazzare via pure i dubbi. Semplicemente strepitoso. Siamo ben oltre i venti gol stagionali nella metà delle partite.

Ed è che così Guardiola s’è affrettato a dichiarare, nel post partita, che non c’è nessuna clausola pro-Madrid nel suo contratto, come aveva invece affermato il Chiringuito qualche giorno fa. Secondo alcuni media spagnoli, Haaland sarà del Real già nell’estate del 2024. Pep ha smentito e s’è coccolato il suo fenomeno.

«Non è vero», ha insistito Guardiola. «Non ha una clausola rescissoria valida per il Real Madrid o per qualsiasi altra squadra. Non è vero. È tutto quello che posso dire. E no, non mi dà fastidio, assolutamente no. La gente parla, non possiamo controllare certe voci. Dobbiamo preoccuparci solo di ciò che possiamo controllare. Per quanto mi riguarda, l’importante è che Haaland si sia adattato molto bene. Ho la sensazione che sia incredibilmente felice qui e cercheremo di renderlo ancora più felice».