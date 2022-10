Rafael Benitez potrebbe tornare presto ad allenare. Il Nottingham Forest pensa a lui come successore di Potter.

Il Nottingham Forest sta considerando la possibilità di esonerare il suo allenatore, Steve Cooper. E pensa a Rafael Benítez come potenziale sostituto. Lo scrive il Guardian. Cooper sta lottando per salvare il suo posto dopo la sconfitta contro il Leicester City per 4-0. Un risultato che ha lasciato il Nottingham Forest ultimo in classifica in Premier League. Sono cinque le sconfitte consecutive maturate dalla squadra. L’esonero dell’allenatore 42enne, a questo punto, è la soluzione più facile, l’unica cosa da aspettarsi.

Il Nottingham, ricorda il quotidiano inglese, ha investito molto dopo la promozione. Ha speso più di 150 milioni di sterline per 23 nuovi acquisti durante il mercato estivo. Cooper, nominato in panchina nel settembre 2021, quando il club era ultimo in campionato, ha trovato comprensibilmente difficile integrare così tanti giocatori, nonostante ciò ha accettato la proposta di rinnovo del club. Cooper è considerato dalla Federcalcio il potenziale futuro allenatore dell’Inghilterra. Il suo successore, sulla panchina del Forest, potrebbe essere Benitez.

“Si è capito che il proprietario del Nottinhgam Forest, Evangelos Marinakis, è interessato a nominare Benítez. L’ex allenatore di Liverpool, Newcastle e Real Madrid è disoccupato da quando è stato licenziato dall’Everton a gennaio. Ha detto che gli piacerebbe lavorare di nuovo in Premier League”.

Un’altra opzione è Sean Dyche, senza lavoro da quando è stato licenziato dal Burnley ad aprile.