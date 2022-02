Manchester United, Greenwood rilasciato su cauzione

L’attaccante lascia il carcere in attesa di ulteriori indagini sulle accuse di violenza da parte della ex fidanzata. Lo riportano i media inglesi

Mason Greenwood è stato rilasciato su cauzione in attesa di ulteriori indagini. Lo riportano i media inglesi. L’attaccante del Manchester United era stato arrestato nei giorni scorsi dopo la denuncia social della ex fidanzata, che lo aveva accusato di averla aggredita e violentata, pubblicando foto e video a corredo delle sue dichiarazioni. Immagini piuttosto eloquenti, in cui la donna mostrava evidenti segni di violenza, con sangue e lividi che parlavano chiaro, accusando esplicitamente l’attaccante dello United. Greenwood era stato sospeso anche dal suo club a data da definirsi. Lo United si era schierato contro ogni forma di violenza.

Ora l’attaccante è tornato a casa.