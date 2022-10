Goal.com: «Il Napoli è la nuova squadra del cuore dei tifosi hipster»

«Molti esperti iniziano a credere che oramai il Napoli abbini allo stile una certa sostanza. La squadra nella difficile sfida contro la Cremonese non ha mai perso la testa. Ora è in testa alla Serie A e ha già sconfitto i campioni in carica del Milan a San Siro. Per non parlare della Champions. Nessuno ha mai messo in dubbio le capacità di Spalletti, le sue squadre hanno sempre giocato un buon calcio. È stato a lungo considerato un ottimo tattico: il suo sistema senza attaccanti, alla Roma, che ha trasformato Francesco Totti in un prolifico marcatore, è stato fonte di ispirazione per Sir Alex Ferguson, non proprio l’ultimo arrivato. La domanda rimane, tuttavia, se sia davvero in grado di vincere trofei importanti. Non ha mai vinto lo scudetto in Italia. Né è nuovo alle partenze forti. La differenza questa volta, però, potrebbe essere la forza e la profondità della rosa».