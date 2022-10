Il Sun racconta la furia dell’allenatore del Manchester United, Erik ten Hag, quando ha scoperto che i suoi giocatori non sanno quasi nulla della storia del glorioso club per il quale sono tesserati. Dopo l’umiliante 6-3 rimediato contro il City, il tecnico ha interrogato il gruppo sulla storia del club ed è rimasto sbalordito dall’ignoranza dei giocatori e soprattutto dal fatto che molti di loro non avessero mai visitato il Museo dedicato al club.

Una fonte interna allo United racconta al Sun la reazione di ten Hag dopo la sconfitta contro il City, quando ha scoperto che i suoi giocatori non conoscevano il passato glorioso della squadra:

“L’allenatore era furioso per la prestazione contro il City. Ha detto ai giocatori che chiunque rappresenti il ​​Manchester United non può pietrificarsi in campo e farsi picchiare così duramente. Ha detto: ‘Stai giocando per lo United. Non sai cosa significa, vista la storia del club?’. Ha chiesto loro cosa sapessero del club. Quando alcuni di loro hanno risposto che non erano mai stati a dare un’occhiata al museo, è rimasto sbalordito. Lui lo ha visitato due volte da quando si è unito al club quest’estate. Ha detto a tutti i giocatori che devono assolutamente trovare del tempo per visitarlo, in modo che possano capire cosa significa rappresentare lo United”.