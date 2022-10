Gazzetta: Milano Cortina 2026, il nuovo ad sarà Letizia Moratti 

La rosea ripercorre la carriera della Moratti, manager di lungo corso, con incarichi di diverso genere, sia in politica che nell’ambito di diverse realtà aziendali. L’ultimo, quello di vice presidente della Regione Lombardia e assessore al welfare.

Manager e direttrice d’azienda di lunga data, Letizia Moratti è stata presidente Rai a metà Anni Novanta e più recentemente di Ubi Banca, ma è nel mondo della politica che si è fatta conoscere al grande pubblico. Dal 2001 al 2006 è stata ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca sotto i primi due Governi Berlusconi, per poi diventare sindaca di Milano per un altro quinquennio, fino al 2011. Dopo un decennio dedicato all’attività manageriale, lo scorso anno era entrata in regione Lombardia come vicepresidente e assessore al Welfare.