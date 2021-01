Letizia Moratti: «Netflix racconta le ombre di San Patrignano, mancano i ragazzi che si sono salvati»

Il Corriere della Sera ha intervistato per la prima volta Letizia Moratti per parlare con lei del suo impegno, insieme con suo marito, per la comunità di San Patrignano. E ovviamente della docu-serie di Netflix. Che lei definisce un’occasione persa.

«Mi ha colpito che nonostante alla regista fossero state completamente aperte le porte, a me e a tantissime delle persone che ci hanno contattato e ci stanno contattando in questi giorni è parso di vedere solo le ombre. Penso sia stata un’occasione persa, perché la droga rappresenta ancora oggi una emergenza e molti giovani affrontano il tema con la fragilità e le insicurezze tipiche della loro età. Non aver raccontato nessuna delle storie di fragilità che poi sono diventate forza e vita piena è stata un’occasione persa».

Lei ricorda il numero dei ragazzi salvati: 26mila. Dice che Netflix non le ha lasciato scelta per le date dell’intervista, lei in quel periodo era molto impegnata per l’Opa lanciata da Banca Intesa su Ubi. E ancora per lei è stato un errore ridurre tutto alla figura di Muccioli:

«Muccioli è stato l’uomo che ha avviato il progetto: per noi l’esperienza non era Muccioli, ma San Patrignano, e limitare tutto il racconto della comunità alla storia di un uomo non rende merito all’impegno di tutti i ragazzi per far crescere San Patrignano in ciò che è oggi per il nostro Paese».

«Quando Vincenzo è stato in prigione sarebbe potuto finire tutto, invece i ragazzi hanno scelto di restare e di continuare quel grande lavoro: l’hanno vissuta come una sfida ed è stato anche lì che si sono poste le basi per una nuova gestione, quella attuale».