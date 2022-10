Gazzetta: Leao è il giocatore più decisivo del Milan e di tutto il campionato

Si nota sempre, anche quando non c’è. Viene da un altro pianeta, un fenomeno di altri tempi, giocatore fuori categoria. C’è un Milan con Leao e uno senza

Il Milan ha vinto sull’Empoli 3-1 in una partita incredibile. Decisivo, per tanti versi, ancora una volta Rafael Leao, che la Gazzetta dello Sport oggi esalta in due pezzi.

“Leao meravigliao. Leao che viene da un altro pianeta, un alieno atterrato sul campionato, un fenomeno d’altri tempi. Leao è il calcio bello, spettacolare, divertente, fatto di dribbling, corse, tunnel, cross, tiri, sfide infinite con i rivali, il tutto senza pensarci mai troppo. Il suo rinnovo costerebbe complessivamente sessantacinque milioni: non ci permettiamo di fare i conti in tasca a Maldini e Massara, che fin qui non hanno sbagliato niente, ma c’è un Milan con Leao e uno senza”.

Al 34’ del secondo tempo il punteggio della partita era ancora 0-0. Ma il Milan ha il portoghese, “un giocatore fuori categoria”.

“Ha numeri da giocoliere, treccine e un’andatura che lo rendono universalmente riconoscibile. Rafa si nota, sempre, anche quando non c’è: aveva saltato il Napoli per squalifica, unica ombra del campionato rossonero. Rafa torna e la luce si riaccende: ieri è stato decisivo con l’assist a Rebic, con il lancio che ha avviato l’azione del raddoppio e ovviamente con il gol. Tutta la panchina lo ha sommerso in un abbraccio: la forza del Milan è il gruppo, la forza del gruppo è anche Leao. Rafa che dribbla tutto: avversari e pensieri che riguardano il rinnovo del contratto. Più veloce dei diretti marcatori e delle notizie che lo inseguono”.

Per la rosea, il portoghese è il giocatore più decisivo del campionato.

“E’ il campo che ha già decretato il valore di Leao, il giocatore più decisivo del Milan e di tutto il campionato. Con lui si può anzi allungare l’orizzonte: Leao esce dai confini della Serie A, è già uno dei giocatori più decisivi d’Europa”.