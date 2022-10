Incredibile finale a Empoli: il Milan vince al 94esimo

Finisce 3-1 una partita che l’Empoli aveva pareggiato al 92esimo. Toscani troppo distratti in difesa, anche sul primo gol. Leao decisivo, deludente De Ketelaere

Al 92esimo il Milan perde tre punti d’oro. E al 94esimo li ritrova. Un finale assurdo che riscatta una partita bruttina, come spesso capita in Serie A. Poi al 96esimo Leao segna anche il 3-1.

Un finale da raccontare. Il Milan è in vantaggio fino al 92esimo. Poi una punizione di Bajrami con grande complicità di Tatarusanu che non copre il suo palo e il pareggio sembra cosa fatta. Si sarebbero aperti processi infiniti in casa Milan.

E Invece palla al centro. Il Milan batte, forse i toscani sono ancora distratti e Touré si ritrova il pallone buono a due passi dalla porta: deve solo appoggiare. Come era accaduto al 79esimo a Rebic su assist di Leao. Un gol – quello di Rebic – che non si vede quasi mai sui campi di Serie A. Una rimessa laterale da metà campo – battuta da Tonali dieci quindici metri avanti – che pesca il portoghese solo soletto al limite dell’area di rigore, completamente dimenticato dalla difesa toscana. Su rimessa laterale ovviamente non c’è fuorigioco e così Leao ha controllato, si è liberato di uno dei difensori che nel frattempo sono sopraggiunti e ha pescato in area Rebic che da solo davanti a Vicario ha comodamente battuto a rete.

Fin lì è stata una partita complessa per gli uomini di Pioli. Sia a causa degli infortuni: il Milan nel primo tempo ha perso Saelemaekers e Calabria (sostituiti da Krunic e Kalulu). Sia per una manovra macchinosa che comunque nel primo tempo è riuscita a creare un paio di occasioni che Leao non ha sfruttato.

L’Empoli non ha giocato solo di rimessa, anzi. Quando ne ha avuto l’occasione, è ripartita. Si è divorato un paio di gol. Al 72esimo Pioli ha effettuato tre cambi. È uscito l’ancora una volta deludente De Ketelaere (al suo posto Brahim Diaz), e anche Giroud sostituito proprio da Rebic l’autore del gol. Quindi la rete e poi il finale pirotecnico con tre reti in cinque minuti.