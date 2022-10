Gazzetta: Lautaro, attenta Inter. Messi lo vuole al Psg e c’è anche lo United

Il Toro in versione “Prime”, che s’è visto al Camp Nou, ha avuto l’effetto immediato di riportare Lautaro Martinez nel mirino dei top club europei. Psg e United hanno chiesto informazioni. Lo scrive e l’edizione odierna della Gazzetta.

Nessuna chiamata decisiva, niente numeri, cifre o offerte, ma esplorazioni interessate per capire lo stato dell’arte. Anche perché, con un Mondiale alle porte che il Toro può vivere da protagonista, il prezzo potrebbe esplodere. Lo United, ancora in cerca di sé, ha un canale aperto e resta in agguato: l’aver preso informazioni oggi potrà servire domani, visto che c’è l’idea di fare un ennesimo restyling al reparto d’attacco. Ma chi rischia di entrare nella contesa è il Psg. Già, quello appollaiato sul trespolo in attesa di sapere cosa ne sarà del rinnovo di Milan Skriniar. Il club francese è già entrato in rotta di collisione con l’Inter d’estate a causa del difensore e a gennaio c’è il rischio di riaprire il conflitto. Ma il dossier Lautaro segue un percorso differente: visti i tormenti di Mbappé, lo sceicco vuole cautelarsi in caso di scenari apocalittici. E poi il feeling con Messi è un fattore: Leo raramente ha trovato un partner tanto affidabile nell’Albiceleste e riprodurre la stessa intesa nel club ridurrebbe la sua tentazione di un ritorno al Barcellona.