Il giornale spagnolo scrive che “la sua presenza in campo non ha sorpreso nessuno”. Nessuno in Spagna, magari…

Maria Sole Ferrieri Caputi è una notizia anche in Spagna, dove la questione femminile nel calcio ha ben altri livelli di scontro. L’arbitra italiana, sottolinea il Paìs, “è solo la terza donna a farlo in un grande campionato europeo in tutta la storia. Dopo la tedesca Bibiana Steinhaus, che ha esordito nel 2017, e la francese Stéphanie Frappart, che ha esordito nella massima serie nel 2019”.

Il giornale spagnolo scrive che “Ferrieri ha diretto senza problemi Sassuolo-Salernitana”. E racconta chi è, aggiungendo che “la sua presenza in campo non ha sorpreso nessuno”. El Paìs vuol dire che Ferrieri è considerata una brava, ma sulla risposta dell’ambiente italiano ha qualche evidente lacuna. E’ fiorita una letteratura improbabile sul grande evento, come se ad arbitrare quella partita avessero messo un unicorno.

“Nella stagione in corso, prima di approdare in Serie A a Sassuolo-Salernitana, Ferrieri Caputi è stato il quarto arbitro di Monza-Udinese alla terza giornata e ha diretto Sampdoria-Regina in Coppa Italia, oltre a Modena-Frosinone e Brescia-Perugia in Serie B”.

“Il suo esordio in Serie A – continua El Paìs – campionato abituato ad ambienti infuocati, insulti compresi sia sugli spalti che in campo, non ha suscitato particolari polemiche. Ma ha aperto il dibattito sull’opportunità o meno di sottolineare il suo genere”.