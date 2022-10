Segurola: “In Spagna le calciatrici sono qualcuno. E combattono un mondo di uomini che governa e sfrutta il calcio femminile con mano di ferro”

L’ammutinamento delle 15 nazionali non è un capriccio, è un atto di ribellione.

Mentre l’Italia si lascia affascinare dalla letteratura di genere su “Maria Sole” (l’arbitra Ferrieri Caputi, sventurata prima donna in Serie A) , in Spagna il femminismo del calcio è avanti di circa 20 anni. Lì il calcio femminile va fortissimo: sono campioni del mondo Under 20, secondi classificati agli Europei Uunder 19, Il Barça è stato finalista in Champions League e una delle sue giocatrici, Alexia Putellas, scelta come miglior calciatrice del mondo.

E l’ammutinamento delle 15 Nazionali contro il Ct ha scatenato un putiferio ancora irrisolto. Ne scrive stamattina sul Paìs Santiago Segurola: “È chiaro che le donne spagnole sono qualcuno nel calcio”.

L’ammutinamento è il più recente tra i conflitti nel calcio femminile

Questa ribellione “è il più recente, ma non l’ultimo, del gran numero di conflitti che hanno presieduto al rapido sviluppo del calcio femminile in Spagna”.

Le calciatrici spagnole “in misura maggiore o minore, intendono sfruttare le opportunità economiche offerte dall’incipiente mercato professionale, amministrato da un mondo di uomini che non ha problemi ad utilizzare il nuovo spazio delle donne nel calcio per risolvere le proprie particolari battaglie economiche e politiche. Nella lettera, inviata alla federazione pochi mesi prima del Mondiale, i giocatori esprimono una frustrazione che non è né nuova né sorprendente”.

“La federazione presieduta da Luis Rubiales e con l’allenatore Jorge Vilda non ha esitato a definire ridicola la decisione delle giocatrici. La risposta alla lettera è stata schietta: intollerabile, ricattabile, sprezzante dell’onore e dei valori dello sport. Detto da un’organizzazione il cui presidente registra segretamente le conversazioni con i ministri, richiede servizi di spionaggio e sta cercando una grossa commissione per la disputa della Supercoppa in Arabia Saudita”.

Non si tratta di un capriccio

“La lettera delle 15 è molto più di una lamentela capricciosa o di una sfida inaccettabile. È una dichiarazione di ribellione contro una struttura radicalmente maschile. In Spagna, la federazione è presieduta da un uomo. Nel suo consiglio di amministrazione, composto da 11 persone, c’è una sola donna. Nella Professional Football League, una donna, Amaia Gorostiza, presidente dell’Eibar, compare tra i 40 leader rimasti. Tra le 16 posizioni manageriali del Real Madrid, compare solo una donna. Al Barça, 18 uomini e una donna. All’Atlético de Madrid, il consiglio di amministrazione è esclusivamente maschile.

L’allenatore della nazionale è un uomo. Delle 16 squadre della nuova Professional Women’s League, 11 sono allenatrici. È questo mondo di uomini che governa il calcio femminile con mano di ferro e sfrutta il suo crescente sviluppo per usarlo come arma da combattimento nelle aspre lotte di potere dei suoi capi. In quest’area molte donne non si sentono rappresentate o ascoltate. Devono combattere nel fango”.