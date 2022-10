Dottor Gattuso e mister Gennaro: il Valencia cala sempre nella ripresa

Diario As: 1-1 a Siviglia. Ottimo primo tempo (ancora in gol Cavani); male nella ripresa anche se poi ha fallito il rigore al 100esimo minuto

Dottor Gattuso e mister Gennaro

È finita 1-1 tra Siviglia e Valencia. Diario As scrive di Valencia dai due volti e di conseguenza del dottor Gattuso e di mister Gennaro. Come già accaduto contro l’Elche, il Valencia ha giocato un ottimo primo tempo (altro gol di Cavani che ne ha segnati tre in due partite) e poi è calato nel secondo tempo. Il Siviglia di Sampaoli ha però pareggiato solo nel finale e poi il Valencia rocambolescamente avrebbe potuto anche vincere ma ha fallito un rigore al decimo minuto di recupero.

Scrive Diario As:

Pareggio pazzesco tra un Siviglia caotico nel primo tempo e un Valencia che ha subito di nuovo una metamorfosi durante i secondi 45 minuti: sta già diventando un’abitudine per il Valencia. Come già successo con l’Elche e in qualche altra partita, gli uomini del dottor Gattuso hanno ricamato nella prima parte e poi il signor Gennaro ha visto i suoi crollare nel secondo tempo e ha quasi perso (ha anche sfiorato di vincere, ma quello con meno merito) nel finale in cui ha goduto di un rigore a favore.

L’incontro lascia il Valencia nella terra di nessuno e Siviglia più in basso che alto, con le posizioni europee in questo momento in modalità utopia. Ma al Sánchez-Pizjuán si accontentano del punto e della buona immagine del secondo tempo in cui la vittoria sarebbe stata meritata, ma in cui soprattutto sono stati emersi orgoglio e momenti di buon calcio offensivo. Dovremo chiederci, allora: Jorge Sampaoli ha trovato la chiave o, semplicemente, ha approfittato del solito crollo di Valencia?