Nel post partita di Ajax-Napoli 1-6, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo. Ha parlato del cambiamento del gruppo dopo le partenze di alcuni big nel mercato estivo. E’ stata un’occasione per tutti di assumersi maggiori responsabilità, ha detto. Di Lorenzo ha anche elogiato l’apporto dei nuovi arrivati sul mercato, qualcosa che nessuno si aspettava sarebbe stato così determinante. Ed ha anche attribuito i meriti dei risultati all’allenatore, Luciano Spalletti, che è stato capace di tenere tutti sulla corda e che dà a tutti la possibilità di dare il proprio contributo alle vittorie che il Napoli sta portando a casa.

«Sono andati via grandissimi giocatori, grandissime personalità e questo ha responsabilizzato tutti. Per questo stiamo venendo fuori alla grande. Nessuno si aspettava questo impatto dei nuovi e questo ritorno in Champions. Stiamo dimostrando di essere un grande gruppo. E’ merito anche del mister, che tiene tutti sulla corda e dà a tutti la possibilità di dare il loro contributo».