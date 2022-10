De Telegraaph: il Napoli surclassa ancora l’Ajax in Champions League

Sconcertante la debolezza difensiva dell’Ajax. Kudus ha dimostrato ancora una volta di non essere un attaccante, Sanchez e Bassey deboli

In Olanda la vittoria del Napoli sull’Ajax in Champions League, la seconda nel giro di una settimana, è ovviamente vissuta come un’umiliazione. De Telegraaph titola in prima pagina: il Napoli surclassa ancora l’Ajax in Champions League.

“Come previsto, il Napoli si è precipitato fuori dai blocchi di partenza ed ha colto la prima occasione per fare gol. Hirving Lozano ha superato Blind su tutti i lati la scorsa settimana e ieri ha chiarito di non essere stato stranito dal cambio dell’Ajax, rendendo Calvin Bassey il suo diretto avversario. Bassey è stato superato altrettanto facilmente, dopodiché l’ex giocatore del PSV ha cercato la combinazione con Piotr Zielinski ed è stato in grado di segnare liberamente la rete dell’1-0”.

Poi però, per la sfortuna dell’Ajax, il Napoli non si è più fermato.

“Sconcertante la debolezza difensiva dell’Ajax, che per due volte è stato respinto al centro. Perché la squadra di Amsterdam non ha inseguito la difesa del Napoli e la squadra non si è prima compattata quando la palla è stata persa prima che la pressione fosse applicata alla palla, è rimasto un mistero. Kudus ha dimostrato ancora una volta di non essere un attaccante. E Sanchez e Bassey hanno giocato deboli, ma hanno anche affrontato i migliori giocatori del Napoli con Kvicha Kwaratskhelia e Lozano”.