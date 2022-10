La Roma è alle prese con gli infortuni, così, contro il Napoli, domenica, José Mourinho schiererà la squadra che ha vinto la Conference League a Tirana. Il Corriere dello Sport scrive:

“Con Matic al posto di Mkhitaryan, che poi in realtà è diventato molto presto Sergio Oliveira, e forse Spinazzola al posto di Zalewski. Contro il Napoli dell’amico Spallettone, José Mourinho prepara una formazione che si avvicina moltissimo a quella che cominciò la finale di Conference contro il Feyenoord. E’ una necessità determinata dagli infortuni dei tre nuovi acquisti, Dybala, Wijnaldum e Celik, ma può diventare anche un’opportunità: il gruppo di Tirana aveva la dote della compattezza e dell’equilibrio, requisito minimo per essere domenica all’altezza della squadra del momento”.

Zaniolo dovrebbe tornare titolare. Con lui giocherà probabilmente Abraham. E poi c’è Pellegrini, il capitano.

La Roma dovrebbe ritrovare Karsdorp titolare.

“Non è una scelta banale, dal momento che dalla sua parte transiterà il terzetto più temuto del Napoli, con Kvaratskhelia assistito da Zielinski e Mario Rui. Sul fronte difensivo destro la Roma non potrà concedersi distrazioni. Anche per questo Cristante verrà posizionato in quell’area. Un occhio particolare merita anche la regia di Lobotka, uno dei giocatori che Spalletti ha letteralmente trasformato da quando ha messo piede a Castel Volturno. Ricordando i precedenti, anche recenti, il compito di pressare sarà affidato alternativamente ai due attaccanti e a Pellegrini. L’importante sarà mantenere stabilità senza abbassare troppo il baricentro, come è successo nello scorso campionato: le due partite tra Roma e Napoli sono finite entrambe in pareggio”.